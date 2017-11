Este es el informe final del azote de María a P.R.

Hoy fue publicado el informe final del NWS del paso del huracán María, como se había anticipado su centro entró a las 6:15am por Yabucoa con vientos de 155mph (categoría 4) así lo registró el avión caza huracanes mientras investigaba el sistema al sureste de Santa Cruz. Vientos más intensos en la mitad este y este-central entre 120-130mph (mapa adjunto). Ráfagas de viento registradas en estaciones meteorológicas: 76mph en San Juan, 118mph en Salinas, 108mph en Arecibo, 109mph en Yauco, 81mph en Cabo Rojo. IMPORTANTE que tomen en cuenta y así lo señala NWS, que muchas de estas estaciones dejaron de operar durante el paso de María por lo que los vientos pudieron ser más fuertes de lo registrado. Tres tornados fueron observados, dos en Yabucoa y otro en el este en la carretera #3. Recuerden que el radar dejó de funcionar y es posible que ocurrieran más tornados pero oficialmente vistos y documentados tres. Acumulación de lluvia de 25-30″ en el interior, 35-40″ en el sureste, este-interior. (Mapa de acumulación de lluvia). Deslizamientos de tierra reportados a los largo de la Cordillera Central (ver mapa). Marejada ciclónica la más alta de 5.44 pies en Yabucoa, 3.17 en Fajardo, 2.35 en San Juan, 2.4 en Arecibo, 2.56 en Mayaguez, 2.86 en Vieques. Informe completo: http://www.weather.gov/sju/maria2017

