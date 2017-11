Buscarán educar a maestros sobre síndrome de Tourette

El presidente de la Comisión Senatorial de Educación, Abel Nazario Quiñones, dijo que buscará recursos para que una vez al año los maestros del sistema de educación pública puedan tomar talleres sobre el síndrome de Tourette.

“Esta Asamblea Legislativa pudiese determinar que una vez al año los maestros tomen talleres en esta dirección e incluso realizar un foro”, declaró el senador.

Se encuentran los tics simples por involucrar una parte del cuerpo y por consiguiente los complejos involucran más partes del cuerpo.

La administradora del grupo de apoyo de síndrome Tourette de Puerto Rico, Susana Carreterro, quien es educadora y madre de un joven de 25 años que sufrió la enfermedad, dijo que la condición “es como pedirle a una persona que no estornude”.

Aunque el síndrome es mayormente conocido por el famoso tic vocal coprolalia donde se producen palabras o frases inteligibles, fuera de contexto u ofensivas, no es el caso más común de Tourette, incluso tener coprolalia tampoco es indicativo del síndrome.

Datos provistos por el National Server Children Health dicen que .3% de la población de 6 a 17 años tienen el Síndrome pero se estima que el 50% de esta población está sin diagnosticar.

El niño de 13 años, Iván Lugo Marcano, dijo en una audiencia pública que abordó el tema que “fui diagnosticado a los diez años con el síndrome Tourrette que te causa hacer sonidos y movimientos involuntarios. En una ocasión mi tic me llevó a que me sangrara la nariz de tan duro que me hago eso (en referencia al tic) pero esto no tiene nada que ver con mi inteligencia o desarrollo escolar. Yo estoy seguro que muchos niños (con la condición) son muy buenos estudiantes”.

Agregó que el Síndrome “se puede combinar con otros trastornos como la depresión, déficit de atención y diferentes cosas. Nadie conoce de esta condición y eso me causa tristeza porque mucha gente me trata diferente por hacer esto (en referencia a sus tics) y por eso cuando alguien no conoce de algo tienden a tener miedo y pues para eso estamos aquí para que no tengan miedo de conozcan”.

El trastorno lleva el nombre del doctor Georges Gilles de la Tourette, neurólogo francés quien en 1885 diagnosticó la enfermedad en una noble francesa de 86 años.

Al día de hoy no existe cura para el Síndrome de Tourette, pero puede tratarse con medicamentos para controlar los tics.