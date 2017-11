Australia favorece el matrimonio entre parejas del mismo sexo

En una votación histórica, Australia se volcó hoy a favor de legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Aunque el voto no es vinculante, mostró que un 61% de la población favorece el cambio en la Ley de Matrimonios del país.

La votación significa un paso importante en medio del largo e intenso debate legislativo que se ha reportado en el país para cambiar la Ley de Matrimonios de Australia. El debate toma ahora un nuevo giro, con una mayoría contundente a favor del cambio en la ley, una confirmación del deseo del pueblo australiano.

De acuerdo a la BBC, tras la votación, un proyecto legislativo para cambiar dicha ley fue presentado ante el Parlamento a última hora de hoy, miércoles. Ahora el proyecto será debatido para enmiendas.

El primer ministro, Malcolm Turnbull, afirmó a través de un mensaje en Twitter que su gobierno buscaría aprobar legislación en el parlamento para Navidad.

"Votaron que sí a la justicia, sí al compromiso, sí al amor, y ahora es nuestro trabajo, como Parlamento de Australia, seguir adelante con esto y tenerlo listo antes de Navidad", expresó el primer ministro.

Según la BBC, Turnbull, un firme partidario del matrimonio entre personas del mismo sexo, enfrenta un debate dentro de su gobierno sobre lo que debe incluir el proyecto de ley parlamentario.

Algunos diputados conservadores, por ejemplo. quieren que contenga exenciones que permitan a las empresas que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo rechazar productos y servicios para bodas.

The people of Australia have spoken and I intend to make their wish the law of the land by Christmas. This is an overwhelming call for marriage equality. pic.twitter.com/PWZbH5H71r

— Malcolm Turnbull (@TurnbullMalcolm) 14 de noviembre de 2017