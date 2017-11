Universitaria boricua logra beca de $60 mil

Una joven graduada de ciencias políticas del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ganó una beca de $60 mil con la Open Society Foundation. Esto luego de ser seleccionada como Community Youth Fellowship.

Betza L. Collazo Muñoz se abre paso en el campo de la investigación, y realizará un estudio acerca de la educación pública en la isla, enfocada en el acceso y la calidad de la educación pública, a nivel primario y secundario.

Esta fue la única puertorriqueña en obtener la beca y uno de los privilegios que tuvo al ganar fue viajar a Detroit, Michigan, donde recibió orientaciones y tuvo la oportunidad de conocer a otros premiados, escuchar sus propuestas y participar del Sorrow Justice Conference.

“No creía que yo iba a tener esta oportunidad, para mí es un gran privilegio, yo no sentía que tenía ese gran resumé del que todo el mundo habla para pedir una beca para una investigación. Yo, pues, soy de clase pobre, vivo en un residencial público en Río Piedras, y eso no pasa, simplemente eso no pasa. No porque tenga buenas notas me van a dar una beca tan grande como esta”, expresó Collazo.

El objetivo de su investigación será darle voz a las comunidades que están siendo afectadas por recortes en el renglón de la educación y el cierre de escuelas públicas. Su mayor motivación para seleccionar el tema de la educación en Puerto Rico nace de su propia realidad, ya que es la primera de su familia en ir a la universidad y en obtener un bachillerato. En otras palabras, ella es universitaria de ‘primera generación’.

Collazo Muñoz afirma su formación mediante la educación pública. Igual ejemplifica que, mediante esta, ha tenido muchas oportunidades como irse de intercambio en la Universidad de Granada en España,, participar en una competencia mundial de robótica, realizar voluntariado, efectuar un internado en Amnistía Internacional y, además, acudir al evento Allied Media Conference en Detroit.

“Saber que la educación en Puerto Rico se va a ver impactada por la crisis económica que enfrenta la isla y las medidas de austeridad, pues me llegó personalmente. También tengo hermanos, y saber que probablemente no van a entrar a la universidad o no van a tener una educación de calidad para tener oportunidades como yo tuve, pues me llega. Pensar que mi mamá no entró a la universidad y que tiene un potencial increíble, y que mi abuela la única oportunidad que tuvo para salir de sus situaciones fue casarse y ya… que eso vuelva a pasar y sea la norma de ahora en adelante es preocupante y se supone que le afecte a todo puertorriqueño y puertorriqueña por igual”.

A pesar de los grandes retos a los que se enfrenta, como lo es el acceso a las comunidades, y también, el acceso a la información, Collazo Muñoz se encuentra muy entusiasmada y espera completar su investigación exitosamente. Decidida a continuar luchando por los derechos humanos, la joven quiere comenzar sus estudios de maestría al culminar con su investigación, pues había sido aceptada en el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), no obstante, tuvo que poner en espera sus estudios para poder centrarse en la investigación.

La jerezana tiene como meta obtener dos maestrías, una en Derechos Humanos y otra en Relaciones Internacionales.