Casi 800 escuelas abiertas a 54 días de María

La secretaria de Educación, Julia Keleher, informó hoy lunes, que ya hay cerca de 800 escuelas del sistema público abiertas y ofreciendo clases a estudiantes alrededor del país.

Keleher dijo además que los albergados es un “trabajo que está llevando a cabo. Estamos buscando otros sitios donde puedan ir. Es más lento que lo que uno quisiera, pero vamos poco a poco”.

Indicó, asimismo, que “las escuelas en estos momentos no reflejan lo que los niños se merecen” y agregó que “hay una desconfianza total. Yo vine aquí a transformar, pero no se transforma si no se realiza un cambio”.

“Es difícil llevar esperanza y de visión de lo que queremos. Estamos aferrrados a lo que yo tengo”, declaró.

En cuanto a 275 planteles que estarían en condiciones de abrir y no lo han hecho, manifestó a un canal de televisión (Telemundo) que aún “hay un segundo procedimiento para certificar. Es un trabajo de ‘cazar’ la información que los directores envían y la información que nostros tenemos”.