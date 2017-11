Denuncian que policías de Caguas trabajan en cuartel provisional sin luz y sin paredes

Un oficial de la Policía estatal de Puerto Rico denunció a Metro que un grupo de uniformados de la región de Caguas trabajan en un cuartel "provisional", que no tiene paredes y tampoco energía eléctrica.

El mismo está en el área del estacionamiento del cuartel viejo de dicho pueblo, frente a la Escuela Libre de Música Antonio Paoli. Según la fuente, luego del paso del huracán María la estructura principal sufrió daños y fueron ubicados en un "taller" de autos que queda en el parking del lugar. Al momento, los agentes que trabajan allí están "alumbrándose" con las luces de un auto todas las noches.

"No nos han movido a la comandancia nueva porque no hay espacio para nosotros. Había un ofrecimiento de la Guardia Nacional para conseguirnos unas casetas con una plata [eléctrica] para operar a lo que nos conseguían un local. La señora Superintendente [Comisionada Michelle Hernández] se personó y vio el edificio pero no ha hecho nada", explicó la persona.