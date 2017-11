Cuerpo de Ingenieros otorga $48 millones más para "acelerar" reparaciones eléctricas

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, en inglés) anunció hoy que enmendó el contrato con PowerSecure Inc. para añadir unos $48 millones más para que se "aceleren" los trabajos para recuperar el sistema eléctrico en el país.

La modificación del contrato asciende de $40 millones a $88 millones, y será a través de fondos entregados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

"Poder contar con un contratista que ya está brindando un excelente trabajo nos brinda la capacidad de acelerar nuestros esfuerzos. Siempre buscamos todos los recursos disponibles para agilizar las reparaciones que llevarán energía a los ciudadanos de Puerto Rico", comunicó la general Diana Holland, comandante de la División del Sur Atlántico de USACE.

De acuerdo con el USACE, ahora se traerán más brigadas, equipos y materiales para reparar las líneas de transmisión y distribución dañadas por los huracanes, conectándolos a las plantas de energía en San Juan, Mayagüez, Ponce, Bayamón, Carolina y Arecibo.

Según dijo Holland, un día después que se otorgó el contrato original los equipos de PowerSecure —con sede en Wake Forest, Carolina del Norte— llegaron a Puerto Rico para comenzar las evaluaciones de la red eléctrica dañada en el lado oeste de la isla. Las brigadas actualmente están reparando líneas eléctricas, mientras que otros equipos continúan evaluando el daño de la tormenta antes de los esfuerzos de restauración.

CSM Bradley Houston, 13th CSM of #USACE, recently visited teams in #PuertoRico working power, blue roof and support to Guajataca Dam pic.twitter.com/eEqbxUHCVJ

— USACE HQ (@USACEHQ) November 11, 2017