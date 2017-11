Rosselló reúne a jefes de agencia y los obliga a firmar carta de renuncia

El gobernador Ricardo Rosselló reunió a su gabinete constitucional al que exigió “compromiso y entrega total’ en su trabajo para continuar la recuperación de la isla, informó el secretario de la Gobernación, William Villafañe.

En la reunión se les exigió a los jefes de agencia firmar una carta de renuncia sin fecha.

"Todos los que somos parte de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, estamos prestos al escrutinio del pueblo y a trabajar incansablemente para que Puerto Rico se recupere. Aquel que no esté dispuesto a realizar ese trabajo no puede estar aquí. Si el Gobernador está día a día trabajando para sacar a Puerto Rico adelante, lo menos que se espera de sus funcionarios es el mismo compromiso", indicó Villafañe, en un comunicado de prensa.

Durante la reunión celebrada en La Fortaleza, Rosselló expresó que el gobierno está obligado a ofrecer sus servicios de forma ordinaria y “dejar atrás las interrupciones de la emergencia (provocada por el paso del huracán María hace 50 días)”.

"Definitivamente aquí no hay espacio para distracciones ni excusas. El que no cumpla con los retos no puede estar aquí", aseguró el secretario de la Gobernación.

En una entrevista reciente con Metro, Rosselló aseguró que los miembros de su gabinete están sujetos a evaluación y/o remoción.

Yo siempre he dicho que —independiente de que haya pasado una tormenta o no— todo el mundo está sujeto a la evaluación y obviamente si no cumplen con los objetivos que nosotros hemos tenido para el pueblo, están sujeto a la remoción. Eso ha quedado claro para todos nuestros jefes de agencia. Yo haré mi análisis. Obviamente, ahora es momento de tomar acción y de estar considerando y barajando un sinnúmero de acciones, pero aquellas personas que yo entiendo no le están sirviendo efectivamente al pueblo de Puerto Rico serán evaluadas y buscaremos otras alternativas. Al igual que quizás, hay personas que después de este evento tengan otras metas, otras aspiraciones, pero todo el mundo está sujeto a esa evaluación y lo sabían como elemento inicial cuando entraron a esta administración.

