Keleher deja en mano de autoridades procesamiento de maestros arrestados

La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher lamentó el incidente en el que 21 maestros fueron detenidos por la Policía luego que supuestamente intentaran entrar de manera violenta al edificio que alberga esa agencia en la calle Federico Acosta en Hato Rey.

“Hoy nuestros niños son testigos de cómo se comportan algunos adultos. Las agresiones de hoy, así como la manera violenta en que irrumpieron en el área de trabajo de sus propios compañeros, es inaceptable y lacera el propio sistema que representan. Nunca nos hemos opuesto, ni nos opondremos al dialogo ni a la libre expresión. Pero condenamos y condenaremos la violencia, vengan de donde venga, y especialmente si proviene de quienes deben ser el ejemplo de nuestros niños. Cada acción tiene consecuencias y serán las autoridades del orden público las que atenderán esta lamentable situación. Vivimos tiempos difíciles que requieren voluntad y dedicación, la violencia y la agresión solo nos lleva al fracaso”, dijo Keleher en una declaración escrita.

La funcionaria alegó que cerca de las 2:22 de la tarde del martes un grupo de personas, quienes se identificaron como de docentes afiliados a la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), irrumpieron sin permiso, de forma violenta y hostil en los predios de la nueva sede del DE, en Hato Rey. Indicó que en el incidente, varios guardias de seguridad, así como personal que labora en dicha oficina, fueron agredidos por los manifestantes en su intento por penetrar hacia el segundo piso de la dependencia gubernamental.

Las autordiades detallaron que durante la manifestación resultaron agredidas Yolanda Rosaly, oficial de comunicación de la agencia, Ventura Regueira y Raymond Magriz.

Asimismo, la Uniformada identificó a los detenidos como Mercedes Martínez Padilla, quien es la presidenta de la FMPR, Lydimar Garriga Vidal, Sandra Otero Torres, Thais Hernández Román, Edna Rodríguez Serrano, Raquel Bonilla Feliciano, Carlos Fortuño Candela, María C. García Rodríguez, Alberto Rivera Valentín y Jesús Lasanta Rolón.

También fueron detenidos Alexandra González Flores, Miguel Rivera González, Milton Santiago Rodríguez, Brenda Figueroa Villalba, Rafael Feliciano Hernández, Disraelly Gutiérrez Jaime, Edwin Morales Laboy, Godofredo Vázquez Torres, Flavio Zúñiga Rodríguez, Ángel González Álvarez y Pedro P. Ortiz Quiles.

El caso fue consultado con la fiscal Jimara Gabriel Maysonet, quien citó el caso para el 10 de noviembre a las 9:00 de la mañana, en la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan.

Mientras, la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz expresó que “es una situación muy lamentable que reprochamos totalmente porque los maestros no somos violentos y hay otras maneras de hacer los reclamos. Lamentamos que se dañe la imagen del maestro con acciones que no van a tono con su figura. Todos queremos que las escuelas se abran, pero hay maneras de lograrlo. Por eso la AMPR está colaborando con comisiones evaluando las escuelas. Invitamos a todos a unirse a este proceso y ya, de una vez por todas, tenerlas abiertas. Sabemos que hay escuelas que no se van a poder abrir y entendemos q deben reiniciar clases las que estén aptas. Pero con violencia no lo vamos a poder hacer. Hay que hacerlo de la manera q los maestros saben hacerlo, educando”.