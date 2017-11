Estas son las escuelas que abren mañana miércoles

El Departamento de Educación (DE) anunció en la tarde de hoy que mañana se suman 40 planteles a la lista total de escuelas que estarán ofreciendo clases luego del paso del huracán María.

En total, mañana estarán abiertas 614 escuelas. De acuerdo con la comunicación escrita de la agencia, para las escuelas que comienzan mañana, deben reportarse todo el personal docente y no docente, así como todos los estudiantes.

El horario para todas las escuelas que no tengan energía eléctrica será de 7:30 a.m. a 12:30 p.m.. No obstante, habrá educadores para trabajar luego de este horario, hasta las 3:00 p.m., para los padres, madres o encargados que no puedan buscar a los estudiantes a esta hora.

Al día siguiente que reciban la energía eléctrica, tendrán el horario regular de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Aquí la lista: