Educación anuncia las escuelas que abren mañana

El Departamentos de Educación anunció hoy las escuelas que comienzan operaciones mañana martes.

Según se detalló en la comunicación escrita, el horario para todas las escuelas que no tengan energía eléctrica será de 7:30 a.m. a 12:30 p.m.. No obstante, habrá maestros para trabajar luego de este horario, hasta las 3:00 p.m., para los padres, madres o encargados que no puedan buscar a los estudiantes antes.

Ahora bien, al día siguiente que reciban el servicio de luz, tendrán el horario regular de 8:00 a.m. a 3:00 p.m..

Este es el listado de escuelas que mañana abren y se suman a las 511 que ya están operando.