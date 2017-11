Cuerpo de Ingenieros informa sobre recogido de escombros

El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE) precisó ayer que ya están trabajando en el recogido de escombros al rededor del país, pedido que últimamente se ha vuelto la orden del día debido a los problemas que causan.

La organización federal precisó que 44 municipios le peticionaron ayuda para recoger el material. A día de hoy, según dijeron en su cuenta de Twitter, están trabajando con solo 10 de ellos.

Asimismo, estimaron que en Puerto Rico hay 6.2 millones de yardas cúbicas de escombros que se tienen que remover. De ese número total, USACE tiene a su cargo 4.1 millones, y han removido 103,900 yardas cúbicas.

Por otro lado, USACE volvió a informar que esperan tener unas 1,341 brigadas en la isla —para el 10 de noviembre— para continuar con los trabajos de recuperación del sistema eléctrico.

De acuerdo con el gobierno, a las 10 de la mañana de hoy la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) había reportado un 41.03% de generación.

