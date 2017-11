Carlos Vives arremete contra el Trap

Tras definirlo como un subgénero de la música urbana, el cantante colombiano Carlos Vives, destacó que el trap, es un ritmo con “letras violentas y explícitas” que va en contra-cultura.

Sus expresiones se dieron previo a su presentación en el Festival Presidente, que se celebra en República Dominicana.

“Cuando hablamos de géneros como el trap, eso no me lo inventé yo, es un género que tiene letras violentas, expresiones sexuales explícitas, eso es en contra-cultura”, dijo el intérprete de “La Bicicleta”, al portal Masvip.com.

Vives agregó que que “la contra-cultura existe y existió siempre. Yo soy un romántico… Yo no podría despreciar el trabajo de nadie y como artista me sería difícil decir que el trap es malo”.

Destacó que “las canciones de sexo explícito no se le dan a un niño, la música adulta es para gente adulta. Yo no quiero que mi hija oiga eso porque hay que educarla primero. Yo no he sido crítico con la hoja de ningún artista y no debo serlo mucho menos por un tema musical”, expresó Vives.