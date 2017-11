Keleher reitera que no está tarde para abrir escuelas

Ante el latente reclamo de decenas de padres que exigen que sus hijos regresen a las escuelas del país –cuya mayoría permanece cerrada tras el huracán María–, la secretaria de Educación, Julia Keleher, aseguró que está a tiempo dentro del período establecido para la apertura de los planteles, mientras espera que la próxima semana el 80 % abra.

Esto tras determinar un mecanismo en el que entregará a los directores escolares los informes sobre evaluación de los planteles que realiza el Cuerpo de Ingenieros y CSA Group, proceso que impacientó a la comunidad escolar debido a la demora del proceso. Con este informe los directores deberán identificar cómo atenderán los hallazgos e incluir evidencia de que informaron a la comunidad escolar sobre el estatus.

“Es necesario identificar cuáles son los daños, cuál es la situación después del paso de un huracán categoría 5”, sostuvo la secretaria en un aparte con los medios.

La titular de la agencia reprochó que se diga que el proceso sea lento, pues entiende aún está dentro del parámetro que estableció en un principio cuando anunció la apertura de los planteles. “El choque aquí es la razones por las cuales no pueden abrir”, precisó Keleher. Manifestó además que “la expectativa era que todo el sistema iba a abrir a partir de la semana entrante, porque era el 23 San Juan y Mayagüez, el 30 Bayamón y Ponce y las restantes la primera semana de noviembre, no estoy tarde. No voy tarde según la línea de tiempo comunicada”.

Sin embargo, se expresó frustrada porque el proceso para certificar las escuelas por parte del Cuerpo ha sido dilatado. No obstante, pidió paciencia al recordar que cuando ocurrió Katrina las autoridades tardaron cuatro meses para abrir y los alumnos perdieron el año lectivo, mientras garantizó que los estudiantes en Puerto Rico no perderán su año.

FEMA pagaría los daños

La secretaria explicó que el proceso de certificación del estado de los planteles es necesario para que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, siglas en inglés) desembolse dinero por los daños.

“Ahora después del paso del huracán una aseguradora va a venir a cotizar los daños y FEMA nos va a dar dinero para reconstruir. Si yo no tomo el tiempo para documentar que hay filtración y otras partes fuera del Departamento fue y certificó que eso existe, ¿de qué manera voy a poder pedirle el dinero que nos corresponde?”, explicó Keleher.

Sobre las críticas de algunos gremios de que no se abren las escuelas por “cobrarle a FEMA”, la funcionaria reaccionó diciendo que “estamos hablando de solo una semana(de espera) y cuando yo hablé el 23 (de octubre) me dijeron que era demasiado rápido para abrir. No había manera de empezar antes (las inspecciones). Todavía la primera semana de octubre no había paso, las carreteras no estaban abiertas”.

Llevan el salón al Capitolio

Como parte de las creativas protestas que han llevado a cabo los padres y personal de las escuelas, un grupo transportó ayer al lado norte del Capitolio varias clases de las que ofrecen en escuelas de filosofía Montessori.

Allí se reunieron padres de varias escuelas como la Ramón Power y Giralt, Inés María Mendoza, República del Perú, entre otras, quienes exigieron a través de demostraciones de clases que se abran los planteles.

“Queremos abrir las escuelas, analizar como podemos acelerar el proceso, eliminar un poco la burocracia y avanzar porque nuestros niños en las comunidades se lo merecen, ellos han sufrido demasiado el embate del huracán María”, dijo a Metro Alkelis Rodríguez, maestro de la República del Perú.