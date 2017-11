Trump autoriza más ayuda por desastre para Puerto Rico

El presidente Donald Trump autorizó hoy ayuda adicional por desastre a Puerto Rico, tras el impacto de los huracanes María e Irma en la Isla en el mes de septiembre pasado.

Trump dio paso a un aumento en el nivel de fondos federales para proyectos de asistencia pública en la Isla. El pasado 27 de septiembre de 2017, Trump había autorizado un costo compartido federal del 100 por ciento para la eliminación de escombros y medidas de protección de emergencia, incluida la asistencia federal directa, durante 180 días a partir de la fecha de la declaración.

Bajo la orden del Presidente de hoy, la participación federal para la asistencia pública se ha aumentado al 90 por ciento del total de los costos elegibles, a excepción de la asistencia previamente aprobada al 100 por ciento. Reconociendo que Puerto Rico eligió participar en procedimientos alternativos autorizados bajo la sección 428 de la Ley Stafford, el Presidente autorizó la asistencia condicionada a controles adicionales sobre los costos y gestión de los proyectos. Se informó en un comunicado de Casa Blanca que se promueve la rehabilitación expedita de la infraestructura, al tiempo que se protegen los fondos federales.

La comisionada residente en Washington, Jennifer González agradeció la acción presidencial a través de sus redes sociales.

Thank you @POTUS @realDonaldTrump for increasing the level of federal funding for Hurricane Maria relief efforts & answering our petition pic.twitter.com/o8lhswKWp2

— Jenniffer González (@Jenniffer2012) November 2, 2017