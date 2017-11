Trump pide medidas migratorias más rígidas tras ataque en NYC

El presidente Donald Trump exigió hoy medidas inmigratorias más rígidas y “basadas en los méritos” tras el ataque con una camioneta en Nueva York que dejó ocho muertos y 11 heridos.

Trump tuiteó que el conductor “entró a nuestro país mediante lo que se llama el ‘Programa de Diversidad de Lotería de Visas’, una ocurrencia de Chuck Schumer”, en referencia al senador demócrata.

I have just ordered Homeland Security to step up our already Extreme Vetting Program. Being politically correct is fine, but not for this!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de noviembre de 2017