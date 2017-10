San Juan amanece con rótulos para que "los boten como bolsa"

El área metropolitana amaneció con rótulos que piden que boten como bolsa a los responsables del contrato de Whitefish Energy en el gobierno de Ricardo Rosselló. Con la etiqueta #BotaloComoBolsa los letreros exigen el despido o renuncia del director de la AEE, Ricardo Ramos y de los responsables del multimillonario y sonado contrato.

“El pueblo de Puerto Rico está indignado al ver como el gobierno juega con el dinero de la gente en la crisis, para defender contratos nebulosos con compañías con dos empleados, y sin experiencia” comentó Edwin Ocasio del Movimiento No a la reforma laboral a través de declaraciones escritas.

“Estos rótulos son parte de una campaña donde invitamos al pueblo que muestre su indignación, a que acompañe sus mensajes en los medios sociales con el hashtag #BotaloComoBolsa y se haga sentir para exigir la renuncia de los responsables del contrato de Whitefish Energy” agregó Ocasio.





Los pasquines que están en varios puntos del área metropolitana, fueron colocados por el Movimiento No a la reforma laboral, y son parte de una campaña para promover el hashtag #BotaloComoBolsa, y crear presión a través de los medios sociales para que salgan del gobierno todos los responsables del mal manejo de los fondos públicos en la contratación de Whitefish Energy, que ha hecho perder el pueblo de Puerto Rico, hasta el momento, alrededor de 20 millones de dólares. El gobierno de Puerto Rico le había otorgado a esta compañía, mediante un proceso cuestionado, un contrato de 300 millones de dólares y fue cancelado luego de recibir presión pública internacional y local y traer serios cuestionamientos en el gobierno federal.

“La cancelación, por presión, del contrato de Whitefish Energy no es suficiente, y tiene que recaer las consecuencias del mal manejo sobre los responsables de este contrato que a todas luces trae algo escondido” comentó Yaddeliz Martínez de No a la reforma laboral. “Es bochornoso tener que plantearse que el gobernador sabía de esta contratación o no tiene control sobre su propio gobierno en el momento más fuerte y crítico por el que atraviesa de Puerto Rico” agregó Martínez de No a la reforma laboral, quienes se atribuyen la rotulación.

El grupo organizado desde el mes de enero, y que utiliza en Facebook el hashtag #NoalaReformaLaboral, se ha caracterizado por lanzar campañas creativas de educación y fiscalización en los medios sociales en contra de medidas que afectan a los puertorriqueños.