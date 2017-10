Emergencia en el corazón de Manhattan

La policía en Nueva York respondió el martes a un reporte de tiroteo a unas pocas cuadras del memorial del World Trade Center en Manhattan.

El departamento de policía dijo en Twitter que una persona fue arrestada.

Testigos le dijeron a la prensa local que un vehículo se metió en un transitado sendero para bicicletas y atropelló a ciclistas y peatones.

Un fotógrafo de The Associated Press en el sitio vio al menos a una persona inmóvil en el camino.

Varios vehículos policiales estaban junto a la intersección de West Street y Chambers Street, que está cerca de un colegio comunitario y una secundaria y a unas pocas cuadras del Memorial Nacional de 11 de Septiembre.

No estaba claro el número de víctimas.

Due to police activity, avoid the area of Chambers Street/West St.

One person is in custody. Expect many emergency personnel in the area. pic.twitter.com/rSECr0LRCN

— NYPD NEWS (@NYPDnews) October 31, 2017