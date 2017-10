Reportan muertes en Manhattan

Hasta seis personas murieron y al menos otras 15 resultaron heridas después de un tiroteo masivo y un incidente con un vehículo que alegadamente atropelló peatones y ciclistas en la ciudad de Nueva York a las 3:00 p.m. de hoy, informó la policía.

Una persona estaba bajo custodia de las autoridades y no había otros sospechosos pendientes. Los testigos documentaron el incidente en las redes sociales a medida que se desarrollaba.

@NYCScanner informó que varios policías recibieron disparos en Chambers y Houston Streets. Hubo múltiples lesiones en un carril de ciclistas en el West Side, indicó la policía. Esas lesiones parecían indicar que los ciclistas fueron atropellados por un automóvil.

De acuerdo a Prensa Asociada, testigos le dijeron a la prensa local que un vehículo se metió en un transitado sendero para bicicletas y atropelló a ciclistas y peatones.

Un fotógrafo de The Associated Press en el sitio vio al menos a una persona inmóvil en el camino.

Varios vehículos policiales estaban junto a la intersección de West Street y Chambers Street, que está cerca de un colegio comunitario y una secundaria y a unas pocas cuadras del Memorial Nacional de 11 de Septiembre.

La cadena CNN informó que el incidente es investigado como un "ataque terrorista".

Un video publicado en Twitter mostró cuerpos esparcidos en el carril de bicicletas. Advertencia: contenido gráfico.

The following information is preliminary as the investigation is ongoing. A media briefing will take place later. pic.twitter.com/lfcUdz1Jrf

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 31 de octubre de 2017