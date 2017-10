Por verse cuántos universitarios se han ido tras huracán

El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Darrel Hillman, señaló hoy que aún no sabe la cantidad de universitarios que se han ido del país, a pesar de que ya comenzaron clases en varios recintos.

“El número final no lo tengo, los tres recintos que han abierto, preliminarmente me he mantenido en constante comunicación con los rectores de Arecibo, Carolina y Ciencias Médicas ha estado en 95 % la asistencia de los estudiantes”, dijo el líder de la institución en entrevista radial (Wapa Radio).

Añadió que “el mero hecho de que no sepamos de un estudiante lunes no significa que no venga en la semana”.

“La cifra total por recinto todavía no la tengo, es algo que se ha pedido y se está viendo ya”, expresó Hillman.

Por otra parte, el presidente de la UPR aseguró que los estudiantes “no van a perder el semestre y van a tener su año académico y no solamente eso, el año académico va a terminar en un momento donde ellos van a poder continuar una maestría, un doctorado”.