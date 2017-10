CEO de Whitefish contactó a la AEE por LinkedIn

Andy Techmasnki, presidente de Whitefish Energy, le dio un nuevo giro al controvertible contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al comunicar que los primeros contactos con la agencia se dieron a través del portal LinkedIn.

La compañía estadounidense es la que está a cargo de mover cientos de trabajadores pars reparar el sistema eléctrico junto a la AEE y el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos.

Luego de que ayer Ricardo Ramos, director AEE, reconociera que hay errores en el contrato con Whitefish, su CEO indicó en entrevista con NBC News que las primeras comunicaciones con personal de PREPA se dieron por una red social después del huracán Irma. Aunque no indicó cuándo, sí precisó que mantuvo comunicación y, seis días después del huracán María (26 de septiembre), ambas partes firmaron el contrato por $300 millones.

Al momento, unos $8 a $10 millones es lo que se le ha pagado a la empresa extranjera.

En el documento, el cual fue filtrado a la prensa, aparece tanto la firma de Ramos y de Techmasnki como los que autorizaron el acuerdo.

Asimismo, Techmanski sostuvo que es incorrecto decir que su compañía solo tiene dos empleados, pues alegó que ahora emplea de 20-40 trabajadores en Arizona, Montana y el estado de Washington. "Realmente estamos trabajando. Tenemos un contrato y venimos en buen espíritu, y creo que estamos haciendo un impacto", sostuvo en la entrevista.

Por otro lado, en respuesta a la aceptación de Ramos sobre un 'oops' en el contrato, el ejecutivo aseguró que esos errores ya habían sido removidos en un contrato enmendado. No obstante, se negó a compartirlo con el medio estadounidense.

El funcionario público también había dicho que al firmar el contrato él tenía "presión" para así hacerlo, declaraciones que a Techmanski no le parecieron sospechosas.

"¿Cómo puedes tomarte tiempo con un contrato que tiene que ver con millones de personas que no tienen electricidad? No es algo que pueda tomar días o semanas para contemplarse. La prioridad, y debe permanecer así, es devolver la electricidad a las personas en Puerto Rico. Así que, ¿creo yo que fue apresurado? No", finalizó.

El portal status.pr no está disponible para verificar cuánto porcentaje de generación tiene la AEE, pero ayer estaba por 29.70%.