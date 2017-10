Más de 14 accidentes con empleados AEE desde que pasó María

La mala instalación de las plantas generatrices continúan provocando accidentes en los celadores de línea, y ya hay sobre 14 accidentados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), informó en su cuenta de Facebook Jorge Bracero, operador auxiliar de la Central San Juan.

“Este es más un aviso urgente que requiere de su ayuda como ciudadano. Están ocurriendo accidentes serios con los celadores de línea de la AEE. El coraje de los compañeros celadores y hasta los mismos gerenciales se hizo sentir. El reclamo es por el mal uso de plantas eléctricas. No es que se molesten en que las uses. Es que las conecten correctamente. Si no tienes un transfer switch apaga el main breaker de la casa!”, advirtió el funcionario.

Este explicó que la electricidad fluye por donde haya camino. Si se conecta una planta sin las indicaciones necesarias se retroalimenta la línea. “Estás dándole power a la línea de transmisión hasta donde termine. Y cualquier celador trabajando en ella, no importa lo lejos que aparenta ser, va a coger el cantazo eléctrico”, agregó.

Reporteo que esta mañana, trabajando una línea de la técnica de Vega Baja uno de los celadores cogió una descarga mientras trabajaba. “Con las manos metidas en la línea, ahora tiene 3 dedos quemados de segundo grado en una mano y otro dedo en la otra”, reveló.

“La irresponsabilidad de una sola persona pudo haberlo matado y ahora él es el ultimo de 14 unionados post Maria que se han accidentado”, informó.

“Si las líneas están energizadas, no se puede trabajar. No hay manera de hacer el trabajo con líneas vivas. No hay forma que se haga un trabajo con línea viva sin que mate a un celador o mínimo lo queme o pierda una extremidad”, advirtió Bracero, quien mantiene en su página de Facebook el día a día de los acontecimientos de energización.

“Una planta sin transfer switch o sin el main breaker de la casa apagado retrasa todo”, dijo. Solicitó que se apague el main breaker.

Por otro lado, dijo que ya se está trabajando en la línea que lleva electricidad a Caguas.

Igualmente reveló que la Unidad 9 de Central San Juan está en línea. Tiene 14 mw al momento, de una capacidad de 90mw. “Se dejará en carga baja al momento, ya que no nos podemos correr el riesgo de que se dispare como la semana pasada”, explicó.

“Excelente trabajo de todas las secciones de San Juan que llevan semanas trabajando en las unidades . Gerenciales y unionados. Un aplauso muchachos!!

Es sumamente importante esta prueba pues de dar algún problema y dispararse es mejor que sea en carga baja y no poner en riesgos las otras. Cuando se reconecte norte con sur estos riesgos se disminuyen dramáticamente. Felicidades a los que hoy se energizaron con esta carga, y a los de Manatí que recibieron su carga de la líneas de Cambalache y área sur”, señaló.