iLe reconoce lazo entre su identidad y su música

La artista boricua iLe, conocida por haber sido la voz femenina de Calle 13, comienza hoy una gira en EE.UU. para presentar su primer disco, "iLevitable", lleno de sonidos tradicionales y de ritmos como salsa, bolero o bugalú que —en su opinión— le conectan con la esencia de su tierra.

"Me gustan muchos géneros, pero siento algo que me amarra a lo que me identifica como puertorriqueña y caribeña. Esta música formó una parte grande de nuestra historia musical y creo que se ha ido olvidando poco a poco", dijo Ileana Mercedes Cabra en una entrevista telefónica con Efe.

La cantante explicó que en "iLevitable" trató de utilizar "esa música de otro tiempo" pero siempre con la intención de "adaptarla al presente, transformándola al momento que estamos hoy en día" como una manera de "mantener vivo" el rico patrimonio cultural de la isla.

Impulsada por el sorprendente éxito de su disco debut y tras ganar este año el premio Grammy al mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo, iLe comienza hoy en Nueva York una gira estadounidense que en las próximas semanas pasará por ciudades como Miami, Orlando, Dallas, Houston, Tucson, San Diego o San Francisco.

"Ha sido todo bien emocionante y me siento bien contenta, bien agradecida de que la gente esté recibiendo estas canciones que no son solo mías, sino que son parte de mucha gente de mi familia que admiro y que quiero", explicó.

Y es que además de sus hermanos René y Eduardo, con quienes comenzó su trayectoria artística en Calle 13, iLe encontró en su familia otra inspiración musical: la de su fallecida abuela Flor Amelia.

"Mi abuela era un personaje. Siempre le encantó la música. La habían becado para estudiar en una universidad fuera de Puerto Rico, pero su papá no le dejó y terminó siendo maestra de economía doméstica", recordó la cantante.

"Pero todo eso que no pudo hacer lo comunicó a sus nietos, todo ese valor que le tenía a la música, que era algo bien serio y es algo que valoro muchísimo", añadió sobre el "honor" que es para ella que gracias a su disco se publiquen por primera vez algunas canciones de Flor Amelia.

Lejos del sonido rompedor y agitado de Calle 13, iLe echó la vista atrás en su primer disco en solitario y en el que canciones como "Te quiero con bugalú", "Caníbal" o "Extraña de querer" se dejan llevar por la melancolía y la nostalgia.

"Siempre nos gusta (a los puertorriqueños) como sentirnos cerca de nuestras raíces. Creo que inconscientemente lo buscamos a pesar de que nuestra realidad colonizada nos ha hecho dudar tanto de nosotros mismos", opinó iLe, que defiende la independencia de Puerto Rico.

"Es algo inconsciente pero que está ahí, algo que no permite que nos convirtamos del todo en un país norteamericano", apuntó.

En el mismo sentido, y tras el devastador huracán María que provocó al menos 51 fallecidos (una cifra todavía provisional), iLe dijo que no le sorprendió la escasa respuesta y ayuda ofrecida por las autoridades federales estadounidenses.

Aseguró que es "muy frustrante" que sucedan cosas así en "una crisis humanitaria donde hay gente muriéndose" y también criticó al gobierno puertorriqueño por seguir "sumiso y aceptando la humillación".

No obstante, iLe intentó ver el lado positivo al desastre y destacó la solidaridad que se da entre la población: "Estoy viendo a mucha gente ayudándose desinteresadamente, que creo que es lo importante. No esperar al gobierno, a Estados Unidos, a nadie, sino ayudarnos nosotros como una familia gigante dentro de lo que podamos".

Con ganas de aprovechar la gira para reencontrarse con los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, iLe también subrayó el éxito que tanto sus hermanos René y Eduardo como ella están alcanzando en sus respectivas carreras.

"Estamos súper orgullosos, imagínate. Yo soy una admiradora de toda mi familia y siempre estamos ahí juntitos contándonos todo lo que estamos viviendo, cada uno aprendiendo cosas nuevas para seguir nutriéndonos y compartirlo entre nosotros", indicó.