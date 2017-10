Senado español autoriza tomar el control de Cataluña

Con 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención, el Senado español autorizó hoy la aplicación del Artículo 155 de la Constitución del país, lo que le permite al gobierno central tomar el control del gobierno regional de Cataluña.

"Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña", apuntó el presidente de España, Mariano Rajoy, a través de su cuenta oficial de Twitter.

La reacción de Rajoy y la decisión del Senado, surgen poco tiempo después de que el Parlamento de Cataluña declarara la independencia de Cataluña y estableciera una república catalana, con 70 votos a favor, 10 en contra y dos papeletas en blanco.

La aplicación del Artículo 155 supone el cese del presidente de la Generalitat –en este caso Carles Puigdemont–, y su Gobierno, la restricción de los poderes del Parlamento catalán, la intervención de organismos y servicios de la comunidad autónoma, como los Mossos d'Esquadra, y la convocatoria de elecciones en una plazo de seis meses.

Dicha autorización del Senado no significa que las disposiciones del Artículo ya están en vigor, sino que el gobierno central ya tiene autorización para en cualquier momento hacerlo y de qué manera aplicará las medidas.

Ante la respuesta del Senado español a la declaración de independencia, el aún presidente de la Generalitat afirmó que "Cataluña es y será tierra de libertad. Al servicio de las personas. En los momentos difíciles y en los momentos de celebración. Ahora más que nunca".

La decisión del Senado español le otorga al presidente Mariano Rajoy poderes para aplicar medidas de una Constitución joven, establecida en 1978. Es decir, es la primera vez que serán aplicadas las disposiciones del Artículo 155 de la Constitución, un nuevo capítulo en la historia reciente de España. El gobierno en Madrid ha declarado que tiene como objetivo restaurar la legalidad en la región catalana.

De acuerdo a Prensa Asociada, Puigdemont pidió a los separatistas catalanes que mantengan la calma "ante la represión prevista por parte de las autoridades españolas tras la votación del parlamento a favor de la independencia".

“En los próximos días debemos atenernos a nuestros valores de pacifismo y dignidad. Está en nuestras, en vuestras manos construir la república”, afirmó.

“Hoy el parlamento dio el paso anhelado y culminó el mandato de las urnas”, expresó, haciendo referencia al referéndum de independencia que se celebró 1 de octubre.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo para la Unión Europea (UE), Donald Tusk, reiteró que España sigue siendo el único interlocutor reconocido por el cuerpo, al tiempo que hizo un llamado a la "discusión".

"Para la UE, nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor. Espero que el gobierno español prefiera la fuerza de la discusión, no el argumento de la fuerza", escribió en su cuenta de Twitter.

A dichas expresiones, Puigdemont también respondió diciendo que 'Como usted sabe, los catalanes siempre favorecen la fuerza de los argumentos".

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.

— Donald Tusk (@eucopresident) 27 de octubre de 2017