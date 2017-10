Más estadounidenses apoyan la estadidad para P. R. luego de María

Aunque por un margen estrecho, la estadidad para Puerto Rico parece haber ganado más apoyo a nivel nacional en los Estados Unidos, por encima que mantener el estatus territorial actual.

Según la última encuesta de Fox News, el 41 por ciento opinó que Puerto Rico debería convertirse en la estrella número 51 de la bandera, lo que representa un aumento de 11 puntos desde la última vez que se formuló la pregunta en junio de 2007. En esa ocasión, solamente un 30 por ciento optó por la estadidad.

Por debajo de la estadidad, alrededor del 37 por ciento de los encuestados indicó que la isla debería continuar siendo territorio de Estados Unidos. Esto representa 9 puntos menos que en junio de 2007, cuando obtuvo un 46 por ciento de los votos. Como última opción quedó la independencia de Puerto Rico, que obtuvo el 9 por ciento.

