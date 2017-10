Congresista: "Hallaremos qué exactamente está detrás del contrato de Whitefish"

Contrario al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que durante su visita en Puerto Rico no visitó zonas devastadas por el huracán María, una delegación bipartita de miembros de la Cámara de Representantes federal llegó hoy hasta la isla y realizó un recorrido en algunas de las áreas más afectadas tras el paso del sistema atmosférico.

"Estas oportunidades no se dan todos los días", afirmó la comisionada residente en Washington, Jennifer González. "¿Por qué es importante que esta delegación venga a Puerto Rico? Porque en el Congreso es donde se están aprobando los recursos para nosotros poder levantar a la isla".

La delegación bipartita hizo un recorrido en el municipio de Utuado, uno de los más devastados tras el paso del María.

"Esta es la primera vez que una delegación congresional va directamente a Utuado y se baja del helicóptero, camina por las calles, ve la devastación, comparte con las familias, que sus casas fueron inundadas con fango en más de 12 pies, ve a líderes comunitarios que se las inventaron, no solamente para hacer un carrito que pase de un puente a otro, sino también las necesidades que pasa nuestra gente", apuntó González.

En la delegación congresional, acompañada también por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, participaron los representantes Kevin McCarthy (R-CA, líder de la mayoría); Steny Hoyer (D-MD); Rob Bishop (R-UT); Jeff Denham (R-CA); Carlos Curbelo (R-FL); Anthony Brown (D-MD); Norma Torres (D-CA); y la delegada Stacey Plaskett (D-VI).

Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara y quien ayer envió una carta al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ricardo Ramos, exigiendo detalles del contrato firmado con la compañía Whitefish Energy, aseguró que

"En nuestro Comité, así como otros grupos, investigaremos y hallaremos qué exactamente está detrás del contrato de Whitefish", apuntó el congresista, añadiendo que no llegaría a conclusiones hasta que culmine la investigación.

“Ese es el propósito, encontrar las especificaciones del contrato, que hay ahí y cómo pasó. Vamos a mirar eso y luego llegaremos a conclusiones”, afirmó en conferencia de prensa en la Base Aérea Muñiz de la Guardia Nacional.

Suministrada

El representante republicano aseguró que la investigación buscaba transparencia en el proceso y que los resultados no impedirían que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) respondiera o atendiera las necesidades de los puertorriqueños.

"Queremos más transparencia en algunos detalles”, afirmó. Sobre PROMESA, Bishop también dijo que no descarta proponer algún cambio en términos de lo que establece dicha ley sobre la isla, aunque no prevé ningún cambio inmediato. "No sacaré nada de la mesa en este momento”, expresó.

Por su parte, Torres, representante demócrata por California, reiteró que continuarán trabajando de forma bipartita en la Cámara para lograr que la ayuda necesaria llegue a la isla.

"En español, porque nadie ha dicho nada en español, el mensaje para los puertorriqueños americanos es que todos nosotros vamos a regresar a Washington vamos a trabajar juntos para traer más ayuda para apoyar al gobierno puertorriqueño", apuntó la congresista.

"Vamos a trabajar juntos de forma bipartita para asegurarnos que ustedes tengan todo lo que necesitan para construir, reconstruir, pero no bajo el estándar de antes, eso no funcionó para ustedes, sino un mucho mejor estándar que sabemos que isla merece", añadió, al tiempo que envió un mensaje directo a los alcaldes del país, hablándole en un momento dado directamente a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

"Reconozco su liderazgo y les digo: 'Muchas Gracias', especialmente a la alcaldesa de San Juan, todo lo que ha dicho lo hemos escuchado, la escuchamos alcaldesa, la escuchamos y vamos a continuar trabajando juntos para asegurarnos de que reciban todo lo que merecen".