Bernie Sanders: "Un atropello" el contrato de Whitefish Energy

SAN JUAN – Es algo desfachatado, una falta de respeto, y por eso Bernie Sanders buscará que se realicen vistas para que se anule el contrato de Whitefish Energy Holdings con el Gobierno de Puerto Rico.

Para el senador Sanders, líder de centro-izquierda que se proyecta como candidato independiente por el estado de Vermont para las elecciones de 2020, ese contrato de $300 millones que le dieron a Whitefish Energy Holdings para encargarse de reparar varias líneas de transmisión de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es todo “un atropello”.

“Ante todo lo que he visto, yo creo que esto es un atropello”, expresó Sanders.

El otrora candidato de primarias presidenciales en el Partido Demócrata despotricó contra Whitefish Energy cuando se le preguntó por el polémico contrato durante una rueda de prensa que celebró en San Juan el viernes en la tarde. Sanders estuvo varias horas en Puerto Rico, visitó el sector Playita, una barriada de bajo ingreso en San Juan, y se reunió con varios funcionarios gubernamentales.

Pasó el mayor tiempo con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, aunque también intercambió expresiones con el gobernador Pedro Rosselló, quien se identifica con el Partido Demócrata en el que durante años militó Sanders. Temprano durante la semana, Sanders le confirmó a un reportero de Fox News que seguiría su carrera política como independiente.

Pero para en Puerto Rico la afiliación político-partidista de Sanders importa poco. Aquí lo que vale es el hecho de que es un senador de los Estados Unidos que busca fiscalizar aparentes irregularidades en un contrato de cientos de millones de dólares otorgado en medio de una tragedia. Sencillo.

"Creo que la idea de que el gobierno o las autoridades apropiadas no buscaron ayuda mutua y no llamaron a las compañías de utilidades de Estados Unidos, que normalmente es lo que se hace, eso me sorprende. Los paquetes de compensación que están dando son extraordinariamente altos", manifestó Sanders.







El senador agregó que “hoy aprendimos, por ejemplo, que también tienen una provisión en su contrato que dice que el Gobierno no puede auditar las ganancias o los salarios. Esto, simplemente, no es aceptable y es ilegal. Esto es dinero federal”.

(Captura de pantalla)

“Puerto Rico se va a reconstruir de forma efectiva y costo-efectiva, pero aquí hay involucrados miles de millones de dólares para una reconstrucción y hay gente allá afuera que van a intentar hacer dinero de cualquier forma posible. Y nuestro trabajo es decirles que no. Esto es dinero de los que pagan impuestos y se gastarán de forma costo-efectiva”, apuntó Sanders.

Al cuestionársele si buscará fiscalizar el contrato a través del Congreso, dijo que “nos aseguraremos en hacer vistas y hacer todo lo que podamos para anular este contrato. A mí me huele mal”.

El Secretario del Departamento de Interior de Estados Unidos, Ryan Zinke, fue legislador por el estado de Montana, incluyendo el pueblo de Whitefish, donde se origina la empresa en cuestión. Se ha especulado los vínculos de Zinke con Whitefish Energy, por lo que Sanders indicó que “miraremos todos los aspectos de este contrato y esta situación”.

Durante la rueda de prensa con Sanders estuvo presente la vicealcaldesa de Vieques, Daisy Cruz; el alcalde de Comerío, Josian Santiago; el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria de Electricidad y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo; y el presidente de la organización no gubernamental Operation Blessings, David Darg; y el representante a la Cámara por el Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos.