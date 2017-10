Whitefish se disculpa con Carmen Yulín Cruz

En horas de la noche de hoy, miércoles, Whitefish Energy Holdings, empresa contratada para trabajar en el restablecimiento del sistema eléctrico, se disculpó públicamente con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, luego de insinuar a través de las redes sociales que podrían retirar sus trabajadores de la Capital.

En la misiva publicada en su cuenta oficial de Twitter, Whitefish Energy Holdings aseguró que las expresiones previas no representan el sentir de la compañía.

Y es que en horas de la tarde de hoy se dio un intercambio entre la alcaldesa de la Capital y la empresa. El tuit que levantó una ola de críticas y fue catalogado como una amenaza exponía que Whitefish Energy Holdings tiene “44 celadores reconstruyendo líneas eléctricas en su ciudad y 40 hombres más recién llegados a la isla. ¿Quiere que los retiremos o sigamos trabajando?".

You would think I am the only one in the world that has commented on this. What is it about women having an opinion that irritates some? pic.twitter.com/XxGNLomjQy

— Carmen Yulín Cruz (@CarmenYulinCruz) October 25, 2017