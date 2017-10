Acevedo Vilá también pide cancelar contrato de Whitefish

El exgobernador, Aníbal Acevedo Vilá instó públicamente al gobernador Ricardo Rosselló a cancelar el contrato de $300 millones a la empresa Whitefish para reestablecer el sistema eléctrico en Puerto Rico.

La expresión de Acevedo Vilá surge en reacción a una acción de Rosselló de solicitar a la oficina del Inspector General en Estados Unidos que investigue todo el proceso mediante el cual su gobierno otorgó el contrato a la empresa de Montana, que contaba solamente con dos empleados. El contrato ha estado bajo fuego en los medios internacionales por su cuantía y el expertise de la empresa. El gobierno ha dicho que era la empresa que más rápido podía movilizarse a la Isla.

"Con todo el respeto Gobernador, esto es muy poco y muy tarde. El daño que se ha hecho a Puerto Rico es inmenso. Usted tiene que cancelar este contrato inmediatamente", lee la publicación de Acevedo Vilá.

Governor, with all do respect, too little too late. The damage done to Puerto Rico is huge. You have to cancel that contract immediately. https://t.co/aNGfOxOE3M

— Aníbal Acevedo Vilá (@anibalacevedo) October 25, 2017