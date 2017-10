¡El reto de la vida! Anciana cumple años y celebra lanzándose en paracaídas

La empresa jamás había tenido a alguien de tan avanzada edad que realizara la actividad. La anciana acudió hasta el aeropuerto regional Hazleton en Pensilvania, donde la anciana cumplió este reto personal, puesto que, según comentó, ‘posiblemente no aguante otro año”. Sara Schuelke, su nieta y Jess Fox, su bisnieta, también realizaron el temerario salto. Para el asombro de sus familiares, la anciana mujer afirmó que lo volvería a hacer en otra oportunidad ya que la experiencia le resultó ‘algo impresionante’. Por su parte, el propietario del club Above the Poconos Skydivers, afirmó que nunca había visto a una mujer de tan avanzada edad, lanzarse en paracaídas.