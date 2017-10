Inicia investigación criminal contra famoso productor de Hollywood

Nueva York, 23 oct (EFEUSA).- La fiscalía general de Nueva York (EE.UU) investiga si The Weinstein Company, la firma que cofundó Harvey Weinstein, el productor de Hollywood acusado de acoso y abuso sexual por decenas de mujeres, violó los derechos civiles o humanos de sus empleados.

La Oficina de Derechos Civiles envió hoy una citación a la empresa, con sede en Nueva York, para que entregue en los tribunales información sobre quejas relativas a acoso sexual u otros tipos de discriminación hacia empleados o gerentes, y sobre cómo se trataron esos asuntos, indicó a Efe una fuente cercana a la investigación.

La Fiscalía reclama a The Weinstein Company todos sus "documentos, registros y correspondencia" relacionada con esas quejas, ya fueran formales o informales, con el tratamiento de las mismas -incluyendo si se iniciaron investigaciones o no, y los motivos-, y con los acuerdos o disposiciones resultantes.

"Ningún neoyorquino debería ser forzado entrar en un centro de trabajo regido por la intimidación sexual, el acoso o el miedo. Si el acoso sexual o la discriminación son generalizados, queremos saberlo", indicó el fiscal Eric Schneiderman al conocerse la investigación.

La fuente añadió que la Fiscalía solicita, como parte de la investigación, todos los documentos relacionados con los criterios de la empresa para contratar, promover, dar un papel, seleccionar, rechazar o despedir a sus candidatos o empleados.

El también cofundador de Miramax enfrenta un escándalo de agresiones sexuales a actrices y modelos a lo largo de décadas que ha sacudido a Hollywood y la pasada semana le llevó a renunciar a su asiento en el consejo de administración de su empresa, The Weinstein Company.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Ashley Judd, Léa Seydoux, Cara Delevingne y Asia Argento son algunas de las mujeres que han denunciado públicamente al productor por sus comportamientos inapropiados o agresiones sexuales.

Son alrededor de cuarenta las mujeres, famosas o no, que han acusado al famoso productor, lo que llevó a las autoridades en Reino Unido y EE.UU. a investigar viejas denuncias y ahora a que la Fiscalía de Nueva York se suma al asunto.

Entre las denunciantes figura Emily Nestor, una exempleada de The Weinstein Conpany, quien aseguró a The New York Times haber dicho a ejecutivos de esa empresa en 2014 que tras sólo un día de trabajo fue invitada por el productor al hotel Pensilvania en Beverly Hills.

Nestor aseguró además que Weinstein le indicó que si aceptaba sus acercamientos sexuales, apoyaría su carrera.

Lauren O'Connor, una exasistente de la compañía, denunció por su parte ante el rotativo que envió un memorando a la empresa sobre el acoso sexual y otras malas conductas de Weinstein y en el que advertía del "ambiente tóxico para las mujeres" allí.

No obstante, otros empleados y exempleados de la productora suscribieron esta semana un documento anónimo en el que aseguran que desconocían lo que ocurría, aunque sabían que trabajaban para un hombre con un "temperamento infame".

"No sabíamos que trabajábamos para un depredador sexual en serie. Sabíamos que nuestro jefe podía ser manipulador. No sabíamos que usaba su poder para sistemáticamente agredir y silenciar mujeres", expresaron los autores.

"Teníamos idea de que era mujeriego y que tenía relaciones extramaritales. No sabíamos que era un agresor violento y presunto violador", publicaron en The New Yorker, que sacó a la luz el escándalo junto a The New York Times.