Alcaldesa de San Juan anuncia reinicio de clases en escuelas municipales y Head Start

an Juan, 22 oct (INS).- Tras cumplirse un mes desde el paso del huracán María, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció el reinicio de clases en las escuelas municipales, así como los servicios en los centros Head Start y Early Head Start desde mañana lunes, e hizo un recuento de los trabajos municipales desde el 20 de septiembre hasta la fecha.

“Ayer me reuní con los padres de The School of San Juan, La Escuela del Deporte y la Escuela de Ciencias y Matemáticas para anunciarles que mañana lunes se reiniciarán las clases en su horario completo. Los niños podrán llegar desde las 7:00 de la mañana, se proporcionará desayuno y podrán permanecer en los predios de las escuelas hasta las 5:00 de la tarde”, destacó Cruz Soto.

La alcaldesa recordó que “luego del paso del huracán, llegó al coliseo Roberto Clemente la mano amiga de Operation Blessing, organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a comunidades luego de un desastre. Trajeron nueve bombas purificadoras de agua (se instalaron cuatro en San Juan y cinco en otros municipios), además de miles de cajitas de luz solares”.

También filtros de agua, plantas eléctricas y prepararon hipoclorito de sodio para la purificación de agua y para la limpieza de hongo en los interiores de las viviendas a las que se le va a colocar toldos.

La alcaldesa explicó que en cuanto a la preparación para el reinicio de clases el proceso fue limpieza de hongo con hipoclorito de sodio en el interior de las escuelas; Operation Blessing instaló la bomba de purificación de agua en la cocina de las escuelas y filtros de agua para que los estudiantes y el personal tomen agua.

Además, las fuentes de agua permanecerán cerradas para evitar el contagio de enfermedades como leptospirosis, gastroenteritis, entre otras. Operation Blessing adiestró al personal de cocina sobre el manejo de limpieza de frutas y vegetales con hipoclorito de sodio.

“Mañana comenzaremos los trabajos en 21 Early Head Star y Head Start en su horario regular. Se trata del Early Head Start Casa Cuna y los Head Star Hoare Bahía, Santurce, Providencia II, Israel I y II, Barrio Obrero II.

Además de los del Colegio Universitario, San José II, El Prado, Manuel A. Pérez II, Ramos Antonini, Villa Granada, Hill Brothers, Monte Park, Felipe Gutiérrez, Alcázar Las Monjas, School of San Juan, Las Margaritas y San Fernando.

Se preparará alimentos para la comunidades aledañas a los centros Head Start en las cocinas de Barrio Obrero I, Castillo Infantil, Nemesio R. Canales II, Manuel A. Pérez I, Venus Gardens, Venezuela y El Nuevo Milenio.

Por otro lado, la alcaldesa anunció que a partir de mañana, el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Río Piedras operará como una sala de emergencia hasta que el servicio de energía eléctrica se restituya en el Hospital Municipal.