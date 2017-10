Senado otorga becas de estudio a más de 300 estudiantes

SAN JUAN (CyberNews)- El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció el sábado que otorgó becas de mil dólares a sobre 312 universitarios.

Estos alumnos formaron parte de un universo de 1,995 estudiantes de escuela superior del sistema público de enseñanza que cualificaron para obtener la beca del programa “Te Queremos Preparado”.

“Me honra tener lo mejor de lo mejor de los estudiantes de Puerto Rico. Un aplauso para ustedes. Cuando comenzamos nuestra gestión en enero de este año, junto a mis compañeros y senadores y senadoras, concluimos que la mejor inversión es en el estudiante que lograra aprovechamiento académico para que Puerto Rico tenga lo mejor. No hay una sola materia en donde no haya un puertorriqueño o puertorriqueña que se destaque de manera extraordinaria a nivel mundial. (La entrega de esta beca) es parte de la semilla para seguir cosechando y multiplicando el capital más valioso que son nuestros estudiantes. Sencillamente queríamos ayudar a lo mejor de lo mejor, sin ningún tipo de consideraciones que no fuera la excelencia”, dijo Rivera Schatz a los estudiantes en su mensaje.

“Les exhortamos -muy especialmente luego del paso del huracán María- a que comprendan que podemos perder cualquier cosa, todo lo material, (pero) lo único que siempre nos va a acompañar es el conocimiento y la preparación. No importa lo que ocurra usted se va a poder levantar de nuevo porque nadie lo puede privar de lo que usted tiene en su mente y corazón”, añadió el líder senatorial.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, Abel Nazario Quiñones, felicitó a los ahora universitarios.

“Les invito a que luchen por Puerto Rico, porque se necesitan las mejores mentes y talentos que son ustedes. Esto hay que continuarlo y reforzarlo”, agregó Nazario Quiñones.

Como parte de los actos protocolares, tres de los estudiantes se dirigieron a los presentes resaltando la necesidad de que Puerto Rico continúe hacia adelante, más aún tras el paso del huracán María y destacaron sentirse privilegiados porque fueron seleccionados para esta beca.

La beca se utilizará única y exclusivamente para sufragar los gastos de matrícula, hospedaje, libros u otros gastos estrechamente relacionados a los estudios universitarios del estudiante becado. Los participantes del programa deberán presentar evidencia de los gastos sufragados con los fondos provenientes de la beca, que son con cargo al presupuesto de gastos del Senado.