Por la libre uso de plantas eléctricas por dispensa tras María

El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares y la presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Tania Vázquez coincidieron el viernes en que por el momento se mantiene una dispensa otorgada para la instalación y uso de generadores de electricidad, que ha aumentado considerablemente ante la emergencia tras el paso del huracán María.

“La salud es prioridad. Se va a estar considerando hasta tanto y cuanto, como prioridad, eso no se vea afectado. Vamos a estar monitoreando la situación. Tener una cantidad de generadores de forma indefinida no es solución sostenible para Puerto Rico. Es por eso que yo he enfatizado que la solución a esto es levantar nuestro sistema eléctrico y ponerlo como componente de prioridad”, dijo Rosselló Nevares en una conferencia de prensa.

Por su parte, Vázquez afirmó que el gobierno no mantienen un registro de la cantidad de generadores eléctricos que se están utilizando, como consecuencia de la dispensa otorgada. “Es muy cierto que no tenemos ahora mismo un número, debido a que no todos los generadores eléctricos están registrados en la Junta de Calidad Ambiental, debido a la dispensa que se dio”, dijo la funcionaria en una conferencia de prensa previa.

Explicó que esto se hizo por la emergencia y ante la necesidad de personas que dependen de la electricidad para poder tener oxígeno y para tratamientos de diálisis. “Por ende no se podía poner una horario de operación para los generadores porque hay personas que viven de oxígeno y en su casa tienen que estar conectados 24 horas o personas que tomen diálisis”, detalló.

Sobre el aspectos de los gases que emiten estos aparatos, Vázquez precisó, los mismos deben ser colocados a 10 pies de las ventanas de su casa y de las de los vecinos. En cuanto al ruido que producen los generadores, Vázquez dijo el nivel debe ser hasta 50 decibeles en la noche y hasta 65 en el día.

La funcionaria, quien además es la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), aseguró que desde la alerta por el huracán Irma están divulgando el mensaje del buen uso de generadores eléctricos y lo que establecen los reglamentos y legislación sobre ese aspecto.

Afirmó que la JCA está operacional y que tienen personal para tomar querellas por estas situaciones. El secretario del Departamento de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín afirmó que este asunto se ha estado discutiendo durante toda esta emergencia.