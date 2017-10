El Ángel que bajó de La Perla pa’ ‘Puertorro’

CANÓVANAS – “Eso es comunidad”, dice Ángel Marcano Rivera, mientras señala a Oscar, un pana suyo que le está cambiando una goma al auto de un miembro de la prensa forastera que llegó a este pedacito de Borinquen que destrozó María.

Nos encontramos en el sector Villa Hugo II, una de las comunidades más afectadas de Canóvanas tras el paso de aquel perverso temporal categoría 5 que despedazó a Puerto Rico hace casi un mes. Es un momento en el que Ángel le hace honor a su nombre, poniendo su tesón, sabiduría y experiencia al servicio de esta comunidad, justo como lo hizo durante años con su barrio natal: La Perla.

“Soy criado en La Perla, cerca de la cancha. La cancha me libró del mal camino. De mi generación quedan como cinco vivos, otros pocos están presos también, pero muchos están muertos. La viejita mía que era bien dura, bien recta, a eso le debo lo que soy”, le dice sonriendo a Metro, con el sol mañanero azotando cual látigo a Villa Hugo 2.

“Mano, en mi barrio yo he visto mucha gente, muchos adictos. Yo nunca he fumado marihuana, nunca me he metido nada. Yo soy de La Perla y nadie me lo cree cuando me digo, pero, ¿porque yo nunca lo hice? Porque yo vivía detrás del dispensario y veía a los adictos como llegaban allí, como se iban de overdose, veía de cerca los shootings [hospitalillos]. ¡Acho yo no quiero eso pa’ mi vida! Nunca meó eso para mi vida y me mantuve en el buen camino”, agrega Ángel, al inquirírsele sobre su formación en el icónico barrio sanjuanero.