Chili’s y On The Border anuncian plazas de empleo

La empresa International Restaurant Services, Inc., anunció que se encuentra en la búsqueda de personas para llenar alrededor de 300 plazas de empleo disponibles en los restaurantes Chili’s y el restaurante On The Border en Guaynabo. Los puestos por los que se encuentran reclutando van desde meseros, cocineros, host, lavaplatos y bartenders que se espera se ubiquen en 18 restaurantes alrededor de la Isla.

“En medio de la difícil situación por la que atraviesa el país, en donde muchas personas como consecuencia del paso del Huracán María han perdido sus empleos, nos complace poder ofrecer estas oportunidades y ayudar en la recuperación del pueblo puertorriqueño”, expresó Arthur Jotic, Presidente de International Restaurant Services, Inc. (IRSI). “Con el pasar de los días hemos podido reanudar la operación de nuestros restaurantes y ahora buscamos incluir más personas a nuestra familia, con empleos que ayudarán a la movilización y mejoramiento de de la actividad económica del país”, añadió el ejecutivo.

Los restaurantes Chili’s que se encuentran reclutando personal son: Plaza Las Américas, San Patricio, Los Colobos, Mayagüez, Plaza Carolina, Cayey, Rexville, Barceloneta, Montehiedra, Isla Verde, Dorado, Trujillo Alto, Rio Hondo, Plaza Centro, Aguadilla, Escorial y Condado. Por su parte, On The Border en Guaynabo también se encuentra buscando personal. Los interesados en solicitar empleo deben ser mayores de 18 años de edad, tener disponibilidad para trabajar turnos rotativos y estar dispuestos a ofrecer un servicio al cliente de calidad y excelencia.

Para completar el debido proceso de solicitud deben visitar uno de los restaurantes antes mencionados de lunes a jueves en horario de 2:00pm a 4:00pm. Para más información visite la página oficial en Facebook de Chili’s en www.facebook.com/ChilisPuertoRico y/o la página oficial en Facebook de On The Border en www.facebook.com/OnTheBorderPR.