Reabre The Mall of San Juan

The Mall of San Juan anunció reabrirá el jueves, 19 de octubre a las 11 de la mañana. El centro estaba cerrado desde el 19 de septiembre debido al impacto del Huracán María.

"Estamos muy agradecidos de que nuestro equipo administrativo del centro comercial y sus familias están sanos y seguros. Sabemos que hay un largo camino por recorrer para muchos y queremos servir de apoyo", dijo el Presidente y CEO de Taubman, Robert Taubman.

Con la reapertura del centro comercial, Taubman y The Mall of San Juan están iniciando un programa de servicio comunitario de un año de duración que comienza con donativos a Unidos Por Puerto Rico, Cruz Roja Americana, ConPRmetidos, The Salvation Army y Para la Naturaleza Community Fund. Otras iniciativas serán anunciadas en el futuro. Los esfuerzos resultarán en sobre $100,000 en efectivo y en apoyo para Puerto Rico.

"Nuestra esperanza es, que, a través de nuestros esfuerzos durante el próximo año, podamos ayudar asistiendo a los más necesitados. Queremos hacer todo lo posible para restaurar nuestra amada comunidad”, dijo el gerente general de The Mall of San Juan, José A. Ayala Bonilla, en declaraciones escritas.

Como resultado de los huracanes Irma y María, The Mall of San Juan sufrió daños en el interior por el agua y daños al exterior de jardinería y señalización, pero el área interior común estuvo relativamente libre de daños.

Cuando abra sus puertas, The Mall of San Juan tendrá un estimado de 50-60 inquilinos con capacidad de atender a clientes, e inquilinos adicionales abriendo a tiempo para las festividades.

Las horas temporeras de The Mall of San Juan serán de 11:00 a 5:00 p. m. diariamente hasta que se reanuden en su totalidad las horas de funcionamiento.