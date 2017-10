Publican foto de Puerto Rico desde el espacio huracán María

Joseph Acabá, astronauta boricua, publicó una foto en la que se puede ver con detalle —desde el espacio— cómo quedó la isla tras el paso del huracán María hace ya 25 días.

"Finalmente tuve una oportunidad de ver la hermosa isla de Puerto Rico desde la Estación Espacial Internacional. Sigo enviando deseos a través del proceso de recuperación", escribió en su cuenta de Twitter.

La oportunidad de fotografiar al país la tuvo debido a que está en la estación llevando a cabo tareas de investigación para la NASA.

Estará fuera con varios compañeros durante cinco meses y medio.

Finally a chance to see the beautiful island of Puerto Rico from @Space_Station. Continued thoughts throughout the recovery process. pic.twitter.com/pahZiMvODb

— Joseph M. Acaba (@AstroAcaba) October 14, 2017