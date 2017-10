Agricultura asegura que habrá cerdo local para Navidad

El secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores, expuso que la agencia busca alternativas para ayudar a los dueños de granjas de cerdos, cuya producción vio afectada por el paso de los huracanes Irma y María.

“Aún cuando muchos de los productores compran alimento también teníamos muchos productores que utilizaban los desechos de comedores escolares y las escuelas están cerradas”, expuso Flores, quien agregó que ahora el productor tiene que comprar más alimento concentrado.

Este también comentó que desde el huracán Irma muchos productores no pudieron entregar cerdos que estaban listos, pero que se pasaron de peso por el ciclón y no se pueden mercadear fácilmente. Flores dijo que las lechoneras no los aceptan y que los mataderos pasan más trabajo al quitarle toda la grasa al producto. Según el funcionario, esperan identificar fondos para compensar a los productores por el dinero que perderán por este asunto.

Según reportó WIPR, en la granja “El Cano” en Corozal ha reportado la muerte de más de 150 cerdos luego de que se quedaran sin alimento, esto tras el paso del ciclón categoría 4. Además de daños a las porquerizas, los dueños han denunciado la escasez de alimento para los aproximadamente 600 cerdos que tienen.

Sobre el caso de esta finca, Flores opinó que debe ser una “situación particular con un productor, pero no es la situación de la industria”. Este recomendó comunicarse con su suplidor de alimento.

Asimismo, dijo que las industrias de plátano, café, y criaderos de cerdos y pollos son algunas de las más afectadas actualmente. Este contó que no cree que haya escasez de cerdo para Navidad, ya que al momento los productores lo que tienen es exceso de producto.

Se reúne con secretario de Agricultura federal

Flores contó a Metro que se reunió con el secretario de Agricultura federal, Sonny Perdue y para delinear ayudas a los productores que se han visto afectados por los fenómenos naturales.

Además, dijo que realizarán visitas a diversos municipios a fin de evaluar la situación de diversas industrias.

Ganado, uno de los más afectados por el huracán

“El ganado lechero, ya el 100% de las ganaderías se puede llegar a ellas, se puede ir a recoger leche, se puede llevar alimento”, detalló Flores. Asimismo, explicó que los productores han tenido dificultad para comprar el alimento.

“Hay mucho ganado que se ahogó o se lo han robado”, expuso Flores, quien especificó que la producción de ganado de leche ha bajado en un 45 a 50 %. El secretario de Agricultura dijo que la leche fresca no se está vendiendo mucho debido a la falta de electricidad en la isla, por lo que han redirigido la leche a la planta de Indulac para la leche UHT.

Pierden 1.2 millones de pollos por María

Flores contó que las granjas de pollos fueron de las más afectadas con el paso del huracán, debido a que las estructuras en las que se encontraban durante el paso del ciclón colapsaron.

“Los molinos que preparan alimentos para los pollos estaban operando, no había problemas de alimentos. Sí en la falta de energía, aquellos productores que trabajan con plantas eléctricas tuvieron que solucionarlo para distribuir el alimento a los pollos. Flores agregó que los tres molinos que distribuyen alimento para pollo en la isla están en funcionamiento.

De igual forma, el titular de Agricultura expuso que confrontaron problemas para enterrar los 1.2 millones que murieron ya que la mayoría de la maquinaria estaba alquilada para atender los derrumbes causados por el huracán.