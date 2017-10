Gobierno asegura atendió suministros olvidados en el Aeropuerto LMM

Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, aseguró hoy que ya se resolvió la situación de cajas de ayudas y suministros que habían sido dejados en el

Aeropuerto Luis Muñoz Marín a la intemperie.

Al quedar expuestos estaban en peligro de dañarse.

"Me comuniqué directamente con Agustín Arellano, presidente de Aerostar Holdings —compañía que administra el Aeropuerto Internacional— para conocer detalles de la situación y coordinar una solución. Los materiales y suministros son de FEMA, lo cuales había sido colocados en esa área por la agencia federal para facilitar el recogido por parte de sus helicópteros. Sin embargo, el área donde habían sido colocados los suministros no era el área idónea, razón por la cual la administración de Aerostar los movió a un área más apropiada, donde los suministros estuvieran protegidos, y que no causaran inconvenientes durante el flujo de operación del aeropuerto", comunicó Marrero.

"Igualmente, me comuniqué con Alejandro de la Campa, director de FEMA en Puerto Rico, quien ya había sido alertado de la situación y estaba coordinando una solución. Al momento, tanto FEMA como Aerostar están resolviendo la situación. Agradecemos a ambas partes su diligencia para coordinar una solución efectiva para proteger los suministros que tantas personas en Puerto Rico necesitan", finalizó.

Ayer, Puertos entregó 1,356 contenedores de diferentes ayudas.