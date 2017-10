Importante cobro de peajes ante quiebra en la ACT

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras explicó el jueves que es importante cobrar los peajes de manera retroactiva, pues se trata de una pérdida de cerca de 11 millones de dólares mensuales a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

“¿Por qué hay que cobrar el peaje? Es importante recordar que la Autoridad de Carreteras y Transportación está en una situación económica difícil. Tan difícil como que estamos en Título III. Esa es nuestra fuente de ingresos. Posiblemente, dirán: pero ¿para qué cobran 50 centavos o un dólar? Eso representa cerca de 11 millones de dólares mensuales y ya llevamos un mes (sin cobrar el peaje)”, afirmó Contreras en una entrevista radial (WKAQ).

Indicó que esa cantidad de dinero implica el pago de nómina y gastos operacionales de la ACT.

El miércoles trascendió que se estaría cobrando el peaje a los conductores de manera retroactiva, a pesar que se había indicado que no se estaría cobrando durante la emergencia por el paso del huracán María. No obstante, el titular del DTOP dijo que no se cobrarán multas, sino que solo se cobrarán los cargos del peaje.

Contreras detalló que el equipo de AutoExpreso tiene la capacidad de almacenar la información, pues las estaciones tienen generadores eléctricos. Dijo sin embargo, que en la estación de peaje de Humacao, no se pueden recuperar los datos, pues el huracán se llevó la computadora que procesa los mismos. Asimismo, detalló que la estación de peaje de Caguas Norte tampoco tiene acceso a la información por falta de electricidad.

“Donde se pueda sacar el dato se va a registrar y lo que vamos a hacer es que en lugar de empezar a descargarte de tu cuenta, posiblemente lo que estamos buscando es hacer una factura de todo este periodo y dándole tiempo a la personas y posiblemente hasta un plan de pago para que haga esos pagos y posteriormente continuar con el cobro regular”, explicó el funcionario.

Aclaró que luego del paso del sistema atmosférico el personal de Metropistas, que administra los expreso PR-22 y PR-5 anunció que no cobraría los pejaes por espacio de cinco días.

Las facturas se estarían enviando tan pronto se normalice el funcionamiento de las oficinas de AutoExpreso.

Entretanto, Contreras detalló que están operando los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) de Mayagüez y Humacao y el del Centro de Servicios Integrado en la Torre Norte de Minillas y en la Parada 26 de Sagrado Corazón.

Sobre el estado de los puentes, el funcionario detalló que un total de 18 puentes cerrados y un total de 28 lugares con cierres incluyendo puentes y deslizamientos como consecuencia de los embates del huracán.