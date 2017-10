Vigilan el impacto del éxodo de maestros a raíz de María

En 21 días son miles los que se han ido del país. Los estudiantes y maestros no han sido la excepción.

De hecho, entre las largas filas del aeropuerto se observan familias con niños que cargan sus pertenencias y recuerdos en unas cuantas maletas para salir de la isla, ante situaciones particulares provocadas por la emergencia que trajo consigo el huracán María.

Aunque aún es pronto para saber con precisión cuántos alumnos y docentes se han ido del país, la secretaria de Educación, Julia Keleher, estimó que entre 50 y 100 maestros solicitaron licencia para salir del país, las cuales vencen el 22 de diciembre, mientras señaló que la cantidad de estudiantes se conocerá el próximo 23 de octubre cuando comiencen las clases.

No obstante, de acuerdo con medios estadounidenses tan solo en el Condado de Orange, en Florida, se han matriculado 300 estudiantes boricuas después del paso del fenómeno atmosférico.

“El 16 (de octubre) todos los maestros deben reportarse a sus escuelas que le corresponde, para poder sacar la asistencia y ver la cantidad de maestros que se han ido, de los estudiantes hasta que empecemos no vamos a saber”, detalló la secretaria en entrevista con Metro.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, señaló que ha recibido varios casos, pero señaló que son pocos.

“Solamente recibí tres llamadas de maestras que estaban preguntando si le iban a dar licencias, no he recibido nada más. En las escuelas que he ido he preguntado, hasta ahora ninguno ha expresado su deseo de irse, los maestros tienen unas raíces muy profundas en la isla, le pueden ofrecer villas y castillas, y no se van a ir”, manifestó Díaz, quien indicó que aún está en discusión con la secretaria para seleccionar un plan para recuperar el tiempo lectivo, entre ellos cambios de horarios y días de trabajo.

El director de la Región de Mayagüez, Ismael Aponte, fue uno de los que llevó un plan de sugerencia a la secretaria para recuperar el tiempo a partir del 23 de octubre, en el que se contemplan los mismos días feriados, pero un horario de 7:30 a 2:30pm y un horario especial de 2:30 a 4:00pm.

Al ser abordado por Metro sobre casos de maestros que han abandonado el país, señaló que en su región hay algunos que por situaciones particulares, por ejemplo ordenes médicas, han tenido que irse. Aclaró que “eso en concreto se va a saber el 16 de octubre”.

