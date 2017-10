Trump pide al Congreso préstamo de $4,900 millones para Puerto Rico

El presidente Donald Trump pidió hoy al Congreso de Estados Unidos un préstamo de $4,900 millones para Puerto Rico, de forma que la Isla pueda atender a corto plazo su problema de liquidez de efectivo en medio de la crisis provocada por el azote del huracán María.

Los informes de la acción de Casa Blanca provienen de la agencia de noticias Reuters.

Según se reportó a través del New York Times, el préstamo por desastre para el territorio incluiría un adelanto de $150 millones.

Reuters cita a un funcionario de la administración Trump, que habló bajo condición de anonimato.

"El préstamo de $4,900 millones les ayudaría con problemas de liquidez a corto plazo en financiamiento", como la nómina y las pensiones, dijo el funcionario.

"El dinero no puede usarse para el servicio de la deuda", agregó.

De inmediato, el gobernador Ricardo Rosselló dio la bienvenida a la propuesta de la Casa Blanca y lo vio como un primer paso para la reconstrucción de Puerto Rico.

“La Casa Blanca, conjuntamente con el Congreso, están actuando en respuesta a nuestra solicitud de ayuda inicial a Puerto Rico. La ayuda propuesta para brindarle liquidez al gobierno representa un primer paso importante para Puerto Rico”, expuso el mandatario en su cuenta de Twitter.

Rosselló dijo en días recientes que el gobierno se quedaría sin efectivo tan pronto como a finales de este mes.

White House along with Congress took an important first step to help Puerto Rico. https://t.co/jShXbpxxxC pic.twitter.com/9u8YyGkRbj

The proposal to provide liquidity to the government represents an important first step for the transformation of PR. https://t.co/jShXbpxxxC pic.twitter.com/4USFdP74tQ

— Ricardo Rossello (@ricardorossello) October 11, 2017