Representante pide a Rosselló acción "de inmediato" en Salud

El representante por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, pidió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares "tome acción de inmediato" para garantizar que el Departamento de Salud (DS) "haga su trabajo" en medio de la crisis que vive la isla luego del paso del huracán María el pasado 20 de septiembre.

"A casi tres semanas del paso del huracán María, es evidente que el secretario de Salud [Rafael Rodríguez Mercado] ha fallado en su función de informar y proteger a la ciudadanía en asuntos de salud pública. Cada día que pasa, en vez de mejoría, trae nuevos casos confirmados de muertes por falta de servicios médicos, brotes de enfermedades contagiosas, condiciones insalubres en los refugios, hospitales con problemas para operar y serios problemas en el despacho de medicamentos", sostuvo el exsecretario de Asuntos Públicos de Fortaleza a través de declaraciones escritas.

Ortiz añadió que: "Es el momento de que el gobernador tome acción de inmediato para garantizar que el Departamento de Salud haga su trabajo en medio de esta crisis. No hacer nada implicará que se siga agravando la situación, poniendo en peligro decenas de miles de vidas a través de todo el país".

Por otra parte, la epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, informó que no existen casos confirmados por laboratorio de muertes por leptospirosis tras el paso del huracán María por Puerto Rico. “En estos momentos, no tenemos ningún caso confirmado, pero no descartamos que se registre alguno, ya que en años anteriores se ha reportado la leptospirosis tras inundaciones y aguas estancadas. Actualmente, se evalúan varios casos, pero aún no se han recibido los resultados de laboratorio”, indicó la epidemióloga en un comunicado de prensa.

Sin embargo, la epidemióloga hizo énfasis en alertar a la ciudadanía para prevenir el contagio de esta enfermedad, ya que la misma, es muy común en países del trópico, sobre todo luego de episodios de lluvias fuertes, como las que recientemente se experimentan en la isla.