Raíces reanuda operaciones en Hato Rey y Caguas

La empresa local Restaurante Raíces, anunció hoy, lunes que sus establecimientos en Hato Rey y Caguas, reanudaron operaciones en distintos horarios.

En Hato Rey, el horario de operaciones durante este periodo de ajuste será de domingos a miércoles de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. y de jueves a sábado de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. Mientras, el restaurante de Caguas está abierto de domingo a sábado de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

En ambas localidades están ofreciendo un menú especial de comida y “happy hours”. Asimismo, cuentan con estacionamiento disponible para sus comensales.

Los dueños de la franquicia de comida típica se unen al llamado de resurgir del País. “Como propietarios de una empresa local y vecinos de Caguas, hemos sido afectados al igual que todas las familias puertorriqueñas. Ahora más que nunca, nos unimos al interés de levantar la economía y el turismo de nuestra Isla”, puntualizaron Erick Ujaque y Nydia Ayala, propietarios del Restaurante Raíces.

Por el momento, la localidad de Viejo San Juan no se encuentra operando. La Gerencia notificará la fecha de apertura.