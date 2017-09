Trump exime a Puerto Rico de leyes de cabotaje

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, determinó eximir temporalmente a Puerto Rico de las normas de cabotaje, luego de que anoche el gobernador le pidiera esa exención.

“El presidente de EE.UU. Donald Trump ha autorizado la suspensión del Acta Jones”, tuiteó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en la mañana de este jueves.

Según Sanders, la suspensión “entra en vigor inmediatamente”.

El Acta Jones es una ley de más de un siglo que requiere que todos los bienes que se transporten entre puertos de EE.UU. viajen en navíos construidos, operados y que sean propiedad de estadounidenses.

Se impuso para promover los envíos por embarcaciones estadounidenses, y una ola de críticas se levantó al respecto, porque tal ley dificulta que Puerto Rico reciba la ayuda que necesita desesperadamente tras la devastación que sufrió por el huracán María.

El administrador de la región 2 de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), Brock Long, se encuentra en Puerto Rico y estará presente en la conferencia de prensa que realizará en la mañana de hoy el gobernador.

Trump llegará a la isla el próximo martes para confirmar los daños que provocó el huracán María.

Thx @ricardorossello. @realDonaldTrump waived immediately upon request. Thx Sec Duke & @FEMA_Brock for seamless fuel delivery to #PuertoRico https://t.co/F5vNXt5CWv

— Thomas P. Bossert (@TomBossert45) September 28, 2017