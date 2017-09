No salen del puerto los furgones que llegan a la isla

Los suministros que se necesitan luego del huracán María están Puerto Rico.

Sin embargo, muchos de ellos faltan en las góndolas de los supermercados y megatiendas, en los almacenes y en los centros de distribución. ¿Por qué? Los abastecimientos están congestionados en el puerto.

El director de Operaciones y Administración de Crowley, José Francisco Nazario, indicó en entrevista con Metro que tienen un total de 3,000 unidades (furgones) en el puerto acumulados en espera de que lleguen camiones para su distribución.

“Los navieros estamos haciendo el trabajo, el problema que nos estamos encontrando es que no están llegando a levantar la carga, por situaciones que nos podemos imaginar”, dijo el funcionario en un recorrido por las instalaciones donde Metro constató que hay cientos de furgones en espera de ser distribuidos.

Entre los problemas que pueden estar deteniendo la distribución, Nazario detalló que puede ser que los camioneros no se han reportado a trabajar, que no tengan diesel, o que no esté funcionando la compañía que les otorga el conocimiento de embarque, que es el documento de consentimiento para llevarse el vagón.

Previo al fenómeno atmosférico, para atender la preocupación de si los suministros pudieran llegar a la isla luego del huracán, explicó que adelantaron el itinerario de las barcazas y las dejaron en La Española en espera de que pasara, por lo que desde el sábado han recibido cinco embarcaciones con sobre 320 unidades cada una.

Barcazas que han llegado:

Sábado: El Conquistador, 330 unidades, de ellas 122 eran de FEMA Domingo: 455-4, 355 unidades Lunes: La Princesa, 325 unidades Martes: La Fortaleza, 450 unidades Miércoles: La Reina, 320 unidades

No obstante, a pesar de la gran cantidad de abastecimientos de comida, artículos de primera necesidad, farmacia, manufactura, materia prima, automóviles, entre otros, que están llegando a la isla, hay un ataponamiento de furgones que no salen del puerto. De hecho, usualmente Crowley despacha entre 400 y 500 vagones diarios, pero ahora durante el periodo de emergencia despachan un promedio de 150 diariamente.

“Hay múltiples razones por la cual no se está levantando la carga con la fluidez que usualmente pasa. Nos está preocupando que tenemos una congestión en el terminal con más de 3,000 unidades”, expuso el director al hacer un llamado a los clientes para que lleven su carga y retornen el equipo vacío para poder enviar las barcazas de regreso a Estados Unidos.

Además hizo un llamamiento a las distribuidoras de combustible para que así se normalice la situación.

Vea algunas fotos del recorrido de Metro tomadas por Dennis A. Jones: