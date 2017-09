Inician las gestiones de combustible para distribuir alimentos

El vicepresidente de la Cámara de Mercadedo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes informó que

"Se está adelantando, en el caso de los distribuidores se darán unas gasolineras específicas y en el caso del diésel de los comercios la Comisión de Servicio Público está yendo por toda la isla tratando de identificar los camiones que sirven para eso y se supone que haga un informe hoy por la tarde para poner eso a trabajar a partir del día de mañana", explicó.

De igual forma, Reyes sostuvo que los alimentos están llegando. "El problema es que los supermercados tienen que estar abiertos y se les está acabando el diésel. Lo importante es hacer llegar ese di'sel allá para que la cadena siga fluyendo", precisó.

Reyes sostuvo que el flujo de trabajo de los supermercados no se ha detenido pero que actualmente opera de una forma muy lenta.

Hoy el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluidi expuso que la distribución de gasolina se bereía hacer las 24 horas a fin de normalizar el país.

Finalmente, Pierluisi recomendó a los dueños de gasolineras que permitan a los ciudadanos llenar sus tanques de gasolina para que no acudan a las filas diariamente. "Dadas las grandes esperas que los consumidores están haciendo para adquirir gasolina, no me parece razonable que estén permitiéndole echar $10,$15 o $20 por consumidor. Lo razonable es que se le permita llenar el tanque, porque ese consumidor que sólo puede echar $15, dos o tres días después probablemente tendrá que volver a hacer fila", dijo el secretario en una comunicación escrita.

