Indefinido el tiempo que Centro Médico pueda estar sin luz

Los casos de atención médica relacionados directa o indirectamente al paso del huracán María sobre Puerto Rico continuaban aumentando ayer en la Sala de Emergencias del Centro Médico en Río Piedras.

Recostado a una columna frente a la entrada de Emergencias, José Espinoza, 60 años, esperaba recibir alguna noticia positiva de su hermano, quien al día siguiente del paso del huracán sufrió un grave accidente.

“Estaba talando unos árboles para que los carros pasaran y entonces iba pasar un sobrino mío y él se paró encima del cable y cuando el sobrino mío pasó con el carro se llevó el cable y lo levantó como doce pies de altura y lo tiró al piso”, relató Espinoza.

En el accidente ocurrido en Hatillo, su hermano quedó inconsciente y sufrió un trauma en la cabeza. El afectado fue llevado en principio al Doctors’ Center Hospital en Manatí y hace dos días fue traslado a centro Médico, donde continuaba ayer en Emergencias.

José Espinoza esperaba ayer por noticias de su hermano, quien se encontraba dentro de la Sala de Emergencias de Centro Médico. / Foto: Miguel Dejesús

De acuerdo a Espinoza, aunque dijo que su hermano estaba siendo bien atendido, le preocupaba el hecho de que el sistema de aire acondicionado de Centro Médico no estaba funcionando con normalidad, luego de que ayer tuvieran que activar nuevamente el generador de electricidad, tras una nueva avería en el sistema eléctrico. “Eso es peligrosos, por la cantidad de bacterias”, apuntó.

En declaraciones anóminas a este medio, un enfermero de la Sala de Emergencias aseguró que el hospital necesita recursos y restablecer el sistema de aire acondicionado de forma urgente.

“Desde el miércoles estamos sin luz, sin aire. Llegó la luz supuestamente ayer pero los aires nunca funcionaron. No han funcionado los aires desde el miércoles de la tormenta, con calor todo el tiempo, a lo loco, sin aire, cogiendo bacterias a to’ lo que da, bien desorganizado”, expresó. “Lo que necesitamos es recurso, que arreglen por lo menos el aire, y camillas”, añadió.

Ruthmaris Nieves Martínez, administradora de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, confirmó que “todo Centro Médico” se encontraba ayer conectado al generador de electricidad.

“No tenemos luz por una avería que tuvo Energía Eléctrica luego de restablecer el sistema. Energía Eléctrica (AEE) nos indicó que tuvieron una avería cuando estaban estableciendo otras líneas”, dijo.

La energía se había restablecido el domingo en la noche en Centro Médico, según indicó Nieves, pero ayer en la mañana perdieron energía nuevamente.

Ruthmaris Nieves Martínez aseguró que Centro Médico mantiene los controles adecuados para evitar bacterias e infecciones. / Foto: Miguel Dejesús

Sin embargo, la administradora aseguró que Centro Médico cuenta con diesel suficiente y el suplido continúa llegando. Nieves añadió que “hemos mantenido las condiciones básicas mínimas para poder seguir funcionando” y que si bien el aire acondicionado no funcionará totalmente hasta que le restablezcan nuevamente el servicio de energía eléctrica a Centro Médico, los hospitales mantienen el control adecuado de infecciones y bacterias. También aseguró que la salud de los pacientes no está en peligro.

“Tenemos personal de control de infecciones para atajar, atender o mitigar cualquier situación”, aseguró. De acuerdo a Nieves, ayer unos 180 pacientes eran atendidos en Sala de Emergencias.

Entre esas pacientes se encontraba Carmen Sánchez Márquez, de 83 años. La octogenaria sufrió una caída la madrigada de ayer, luego de que se levantara con una linterna tras escuchar un ruido en la marquesina en la residencia de su hija en Reparto Metropolitano en Río Piedras, donde también ella reside temporeramente. La zona permanecía ayer sin energía eléctrica.

Carmen regresaría ayer en a tarde al hogar de su hija, luego de haber sido atendida en la Sala de Emergencias del Centro Médico. / Foto: Miguel Dejesús

“Iba con una linterna porque oí como un ruido y casi uno no puede dormir y el piso está medio desnivelado y ahí me fui”, explicó. Sánchez sufrió un golpe en la frente, se partió un labio y dijo sentirse “toda adolorida”. Al momento de la entrevista acaba de ser dada de alta, luego de que se le realizaran los exámenes médicos correspondientes.

Pero si bien pacientes salían complacidos luego de haber recibido atención médico, la incertidumbre y angustia se apoderaba de otros en las afueras del hospital. María Santos, de 72 años, buscaba desesperada a su hijo Wilfredo en la lista de pacientes de Emergencias.

“Mi hijo se cayó de un árbol y se fracturó una rodilla. Los vecinos llamaron al 911 y lo recogieron, se lo llevaron en una ambulancia. Yo estaba desesperada, llevaba tres días sin saber de él. Ya yo yo no aguantaba más la desesperación y al tercer día me tiré temprano para Hermanos Meléndez (Hospital Hermanos Meléndez en Bayamón) lo tenían allí en una camilla con suero", relató Santos.

María buscaba desesperada a su hijo en las listas de la Sala de Emergencias de Centro Médico. / Foto: Miguel Dejesús

El accidente de su hijo, de 38 años, ocurrió un día después del paso del huracán María sobre Puerto Rico. De acuerdo a la madre, su hijo fue trasladado de Bayamón a la Sala de Emergencias de Centro Médico, luego que le indicaran que su rodilla debía ser intervenida quirúrgicamente. No fue hasta ayer que Santos pudo llegar hasta Centro Médico.

“Yo no tenía quien me trajera ni nada”, relató entre lágrimas. Sin embargo, ayer en la tarde cuando María llegó en busca de su hijo, el paciente no aparecía en la lista del hospital. Luego de realizar la búsqueda, le informaron a la madre que su hijo se encontraba nuevamente en el Hospital Hermanos Meléndez, sin explicación alguna. “Necesito saber qué pasó con él”, afirmó desesperada.

