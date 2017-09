ASUME envía pagos de pensiones por depósito directo

La administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado Claudio, anunció el miércoles que un total de 3 millones de dólares en pagos por pensión alimentaria ya fueron procesados y están disponibles para su uso, a través de los sistemas electrónicos.

“Reanudamos labores el pasado lunes e inmediatamente se ordenó el procesamiento de 17,247 records tras el paso del Huracán María. Estos envíos totalizan pagos por 3,120,836.06 de dolares que apoyan el sustento de los menores a través de todo Puerto Rico y algunos estados,” aseguró la administradora de ASUME en declaraciones escritas.

Maldonado Claudio informó que solo quedan pendientes de entrega unos 797 cheques de pensiones de aquellos casos que no están suscritos a los sistema de depósito directo o tarjeta Unica, ya que el correo no ha reanudado labores. Estas pensiones totalizan 140,812.22 dólares en cheques que principalmente necesitan ser enviados a otros estados o jurisdicciones. Aquellos cheques que son de casos de pensiones en Puerto Rico, la ASUME trabaja un plan de entrega a través de sus oficinas centrales o regionales, si el correo no reanudara operaciones esta semana.

Maldonado Claudio exhortó a los padres custodios a inscribirse al sistema de pago directo, una manera segura y rápida de recibir el pago de sustento a menores. “La manera más segura y fácil de recibir los pagos es a través del sistema electrónico, bien sea con la tarjeta Unica o el depósito bancario directo,” puntualizó la administradora.

“Nuestro compromiso con la agilidad y continuidad del servicio de sustento de los menores sigue firme y así lo ha dispuesto el Gobernador Ricardo Rosselló,” sostuvo Maldonado Claudio.